‘Konu aşksa katıksız severim’

atv dizisi 'Beni Bırakma'da 'Yusuf' karakterini oynayan Gökberk Yıldırım, diziyi ve özel hayatını anlattı.Bir haftanın genelinde sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren bir tempoda çalışıyorum. Eğer dışarıda gece çekimlerimiz yoksa daha erken bittiği zamanlar olabiliyor. Genelde günde bir bölümün çekimini tamamlıyoruz. Öyle bir yoğunluk.Tabiki bu projede oynayan arkadaşlarım olduğu için ara ara takip ediyordum. Ankara'da çekilen hemen hemen her işi takip ediyorum. Düzenli olarak izleyemesem de bi fikir sahibiyim. Sonuçta Ankara benim yuvam.Avantajı şu, bu sürece kadar devam eden ve kabul görmüş başarısını kanıtlamış bir işe gelmiş oluyorsunuz. Dezavantajı ise seyircinin alışmış olduğu hikayeler, düzen ve karakterler var. Hele ki baş karakter yerine geldiyseniz seyirciye kendinizi ve hikayenizi kabul ettirmeniz zordur.Özellikle şu zamanlarda daha çok buna dikkat ediyorum eskiden yaptığım fedakarlıklar duygusaldı sonuçta ben bir abiyim ve abisi olanlar bilir evde ikinci bir baba olmanız gerekir. Aile ilişkilerinde 'Yusuf'un olduğu kadar ben de fedakarım.Var, aramızdan su sızmaz. İyi anlaşırız keratayla.Hatırlarsınız, teknolojinin bu kadar hayatımızın merkezinde olmadığı dönemler, mahalle kültürümüz daha yaşanır bir haldeydi. O mahallelerin olmazsa olmazı örnek alınan mahalle abileri vardı. Mahallenin insanlarını ailesi gibi gören, onları koruyan sahip çıkan, büyüklerine poşet bile taşıtmayan, sevdalandığı zaman bunu kolayca dile getiremeyen. Sevgisini kasetlere kaydedip mahallenin küçük çocuklarının eline sıkıştırıp yollarlardı. Ve bütün bu yaptıkları için hiçbir karşılık beklemezlerdi. İşte 'Yusuf' da öyle bir adam.Tatlı yorumlar alıyorum, eleştirilere her zaman açığım. Enteresan yorumlara cok gülüyorum. Bir kadın "Siz bir kavuşun düğününüzü ben yapacağım. Haber verin" demişti. 'Gönül' ile 'Yusuf' için de 'Ne zaman çocuk sahibi olacaklar, ne zaman evlenecekler?' soruları soruluyor.Ben her alanda mantığı, aklı, doğru düşünceyi aramaya meyilli bir insanım. Fakat konu aşk olunca kalbimin beni yönetmesine izin veriyorum. Tamamen katıksız, saf seviyorum. Eski büyük aşkların söz ettirdiği kadar.Yaşadığımız dönemde herkes kolayca ünlü olabiliyor. Ben işime aşık ve bağlı biriyim. Ünlülüğü de sadece mesleğimin bir getirisi olarak görüyorum. Önemli olan ürettiğin şeyin kitlelere ulaşması.