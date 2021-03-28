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Giriş Tarihi: 28.3.2021 09:43

’da yer yerinden oynayacak! amcasının cezasını nasıl kesecek?

‘Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey amcasının cezasını nasıl kesecek?

ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını ’in gerçekleştirdiği, ’ın Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek 52’nci bölümünde hainin kimliği ortaya çıkıyor, ’nda yer yerinden oynuyor!

Uzun süredir Kayı Obası'ndaki hainin izini süren Osman Bey, nihayet aradığı kanıta ulaşıyor. 52'nci bölümden yayınlanan ikinci fragmanda; Umur Bey, Malhun Hatun'un ele geçirdiği kanıtı Osman Bey'e teslim ediyor.

OSMAN BEY AMCASININ CEZASINI NASIL KESECEK?

Yeni bölümde Umur Bey, Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde gerçekleşen toplantıda Malhun Hatun'un Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim ediyor. Böylece Osman Bey, obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğunu anlıyor!

'Kuruluş Osman'ın 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i nasıl cezalandıracağı sosyal medyanın gündemi oldu.

Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı... "O hainin de vakti yaklaşmaktadır!" | Video

Dizinin takipçileri Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'nın, emektar Abdurrahman Gazi'nin ve diğer şehitlerin intikamını nasıl alacağını merakla bekliyor.

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‘Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey amcasının cezasını nasıl kesecek?
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