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Giriş Tarihi: 28.3.2021 08:42 Son Güncelleme: 28.3.2021 08:50

Sunucu ünlü fenomen 'ı affetmedi!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sunucu Ece Erken ünlü fenomen Alp Kılınç'ı affetmedi!

Sunucu ’in, sevgilisi ’nun evini basıp aracının aynasını kırdığı görüntüler uzun süre gündemden düşmemişti. Ece Erken, bu görüntüleri sosyal medyasında paylaşıp çirkin yorumlar yapan ünlü fenomen ’tan şikayetçi oldu. Alp Kılınç, paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia etti. Dosya uzlaştırma büroya gönderildi ancak Ece Erken, kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, Alp Kılınç hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, geçen yıl yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçalamıştı.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önündeki arabalara zarar veren Erken'in görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası sosyal medya fenomeni Alp Kılınç,"Ananı avradını, Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gelip arabalarının aynalarını kırmış", "Karantinaya alınınca son 1 haftada görüştüklerinizin adı isteniyormuş. Kim kimin metresi açıkça gözükecek" şeklinde paylaşımlar yaptı.

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UZLAŞMADI

Erken, bunun üzerine Kılınç'tan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Kılınç, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, şikayete konu sözlerin kendisi tarafından paylaşıldığını ancak bu paylaşımları kendisinin yazmadığını başkalarının yapmış olduğu paylaşımları kopyalayıp sanki kendi paylaşımıymış gibi yapıldığını ifade etti. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi.

Erken, uzlaşmayı reddetti. Savcılık, Kılınç'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ileri sürerek hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Sunucu Ece Erken ünlü fenomen Alp Kılınç'ı affetmedi!
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