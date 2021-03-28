Sunucu Ece Erken ünlü fenomen Alp Kılınç'ı affetmedi!

Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Kılınç, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, şikayete konu sözlerin kendisi tarafından paylaşıldığını ancak bu paylaşımları kendisinin yazmadığını başkalarının yapmış olduğu paylaşımları kopyalayıp sanki kendi paylaşımıymış gibi yapıldığını ifade etti. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi.