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Giriş Tarihi: 28.3.2021

yorum yapan fenomeni affetmedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ece Erken yorum yapan fenomeni affetmedi

Sunucu ’in, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evini basıp aracının aynasını kırdığı görüntüler uzun süre gündemden düşmemişti. Erken, bu görüntüleri sosyal medyasında paylaşıp çirkin yorumlar yapan ünlü fenomen ’tan şikayetçi oldu. Kılınç, paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia etti. Dosya uzlaştırma büroya gönderildi ancak Erken, kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, Kılınç hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, geçen yıl yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçalamıştı. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önündeki arabalara zarar veren Erken'in görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası sosyal medya fenomeni Alp Kılınç,"Ananı avradını, Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gelip arabalarının aynalarını kırmış", "Karantinaya alınınca son 1 haftada görüştüklerinizin adı isteniyormuş. Kim kimin metresi açıkça gözükecek" şeklinde paylaşımlar yaptı.

UZLAŞMADI
Erken, bunun üzerine Kılınç'tan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Kılınç, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, şikayete konu sözlerin kendisi tarafından paylaşıldığını ancak bu paylaşımları kendisinin yazmadığını başkalarının yapmış olduğu paylaşımları kopyalayıp sanki kendi paylaşımıymış gibi yapıldığını ifade etti. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi. Erken, uzlaşmayı reddetti. Savcılık, Kılınç'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ileri sürerek hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Ece Erken yorum yapan fenomeni affetmedi
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