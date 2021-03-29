Bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile burç yorumları 29 Mart 2021 Pazartesi!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Mart 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Mart 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş - Chiron kavuşumu herkesin bir yarasının olduğunu ortaya koyacak. Farklı bir Pazartesi gününe uyandığımızı gün içinde değişen son dakika haberlerinden anlayacağız. Ayrıca siber savaşların ilk emarelerini sosyal medya platformlarının çöküşleriyle daha iyi anlayacağız. 6 Ekim 2010 tarihinde Satürn – Terazi döngüsünde kurulan Instagram, çökebilir.
Koç: İş yerinde beklemediğin bir terfi haberi ile karşılaşmak, çalışma motivasyonunu arttırabilir. Soğukkanlılığını koruman gereken konular ile de karşılaşabilirsin.
Boğa: Haftanın ilk gününde eğitimin ile ilgili konular karşına gelebilir. Yakın çevren ile iletişiminin kuvvetleneceği bir gün olacak.
İkizler: İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, eski sevgilinin mesajları kafanı karıştırabilir. Kararsızlığın yüzünden okunacak.
Yengeç: Kariyerinde yeni bir başlangıç yapacaksın. Yol haritanı çıkarırken alacağın kararlar, maddi anlamda seni rahatlatacak.
Aslan: İş yerindeki arkadaşlıklarınla arandaki uyum dikkatlerden kaçmayacak. Yakın bir arkadaşın evliliğinde yaşadığı sorunları sana anlatmak isteyebilir.
Başak: İşlerin yoğunluğundan dolayı, işlerini bitirmek için yoğun tempoda çalışacaksın. Evli bir Başak burcuysan, eşinle romantik bir film izleme planların olabilir.
Terazi: Dünkü Dolunay ile birlikte üzerinden taşıdığın geçmiş yüklerinden artık kurtulduğunu hissedeceksin. Artık yeni bir sayfa açma vakti geldi.
Akrep: Ay, hava burcunda hareket ederken, kariyer planlarını gözden geçireceksin. Planlı ve programlı bir şekilde hareket etmek isteyebilirsin.
Yay: Sakin bir şekilde çözebileceğin basit sorunlar zaman içerisinde giderek büyüyebilir. Maddi anlamda problem yaşamamak adına alternatiflerini hazırlayacaksın.
Oğlak: Ay, bugün hava burcunda hareket ederken, kariyerinde şans senden yana olacak. Sosyal medyada geçmişe oranla daha fazla paylaşım yaptığını fark edeceksin.
Kova: Birikimini farklı bir şekilde değerlendirmek için araştırmalarına ağırlık vereceksin. Duygusal hayatında hareketlenmenin olacağı bir döneme doğru giriş yapıyorsun.
Balık: Çevrene karşı duyduğun güvenin arttığını fark edeceksin. Yakın çevren ile bir araya geldiğinde, fikir alışverişinde bulunmak istediğin konular olabilir.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları
Dolunayın ardından başlayan haftanın ilk gününde iş yerinizdeki elektronik cihazlarla sınanarak başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken gün Perşembe! Bu hafta uykusuzluk ana konu!
Boğa Burçları
Aile üyeleriyle yapacağınız konuşmalarda onlara ters düşmeyerek fikir birliğine ulaşacaksınız. Çevrenizle yaptığınız paylaşımlar artarken, kendinize de vakit ayırmak isteyeceksiniz.
İkizler Burçları
İddialı olmanız gereken bir haftada, kreatif yönünüz yanınızda olacak. Hafta boyunca gerçekleştireceğiniz konuşmalarda sivri dile dikkat. Temponuz hafta boyunca hiç düşmeyecek.
Yengeç Burçları
Karar anlarınızın olacağı bir hafta karşınızda. Aceleci olmadan, çözmeniz gereken konular karşınıza gelecek. Vakit geçiyor, zamanın kıymetini daha iyi anlayacaksınız.
Aslan Burçları
Yakın çevrenizle iletişiminiz, bu hafta çok önemli olacak. Kararsızlıkları geride bırakmanız gerekiyor. Duygularınızın ağırlığını çok daha iyi anlayacaksınız. Çarşamba günü sizin için önemli bir gün olacak.
Başak Burçları
Planlarınız hazır! Bu hafta merak ettiğiniz her şeyin cevabını arayacaksınız. Detaylarda boğulabilirsiniz. Farklı noktalara temas etmek isteyebilir, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.
Terazi Burçları
Lider olacağınız bir haftaya merhaba deyin. Bireyselliğiniz ön planda olurken, çevrenizi de ihmal etmeyeceksiniz. Karşınıza gelen konulara tepki göstermekten geri durmayacaksınız.
Akrep Burçları
Hırslarınızı geri plana attığınız bir haftadasınız. Tatlı sert bir mücadeleniz olabilir. Küslüklerin sona ereceği bir hafta olması için gereken çabayı göstereceksiniz. Yaşanmışlıklara dikkat, her anınızda sizinle birlikte olacak. Salı günü sizin gününüz olacak.
Yay Burçları
Bu hafta bazı aksaklıkların sizi üzmesine izin vermeyin. Telafi edecek vaktiniz bolca var. Yetişmek istediğiniz şeylerin sayısının fazla olması, ihmalleri de beraberinde getirebilir.
Oğlak Burçları
Ruhsal açıdan toparlanacağınız bir haftaya merhaba deme vakti. Bu haftayı değerlendirmek için bolca plan yapacaksınız. Kariyer hedefleriniz sürekli aklınızda olacak.
Kova Burçları
Kişisel gelişiminize önem vermeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Hataya yer vermek istemediğiniz bu haftada temponuz artacak. Aile içerisindeki beklentileriniz, tavrınızı değiştirecek. Cumartesi günü sizin için çok verimli olacak.
Balık Burçları
Yeteneklerinizi ispat edeceğiniz bir hafta olacak. Maddi sorumluluklarınız gözünüzün önünden gitmeyecek. Planlarınızın değişme ihtimali varken, alternatiflerini de düşüneceksiniz.