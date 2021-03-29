Bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile burç yorumları 29 Mart 2021 Pazartesi!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Mart 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Mart 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 29 MART 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Güneş - Chiron kavuşumu herkesin bir yarasının olduğunu ortaya koyacak. Farklı bir Pazartesi gününe uyandığımızı gün içinde değişen son dakika haberlerinden anlayacağız. Ayrıca siber savaşların ilk emarelerini sosyal medya platformlarının çöküşleriyle daha iyi anlayacağız. 6 Ekim 2010 tarihinde Satürn – Terazi döngüsünde kurulan Instagram, çökebilir.

Koç: İş yerinde beklemediğin bir terfi haberi ile karşılaşmak, çalışma motivasyonunu arttırabilir. Soğukkanlılığını koruman gereken konular ile de karşılaşabilirsin.

Boğa: Haftanın ilk gününde eğitimin ile ilgili konular karşına gelebilir. Yakın çevren ile iletişiminin kuvvetleneceği bir gün olacak.

İkizler: İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, eski sevgilinin mesajları kafanı karıştırabilir. Kararsızlığın yüzünden okunacak.