Demet Akalın "Evden kovdum" dedi Esra Balamir canlı yayını bastı! Eski kankiler Demet Akalın ile Esra Balamir barıştı mı?

Sıkı dostlar Demet Akalın ile Esra Balamir geçtiğimiz ay sosyal medyadan birbirine girmiş ve dostluklarını bitirmişlerdi. Sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakan Demet Akalın ile Esra Balamir arasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Esra Balamir'in adı eski eşi Yalçın Dümer'in katıldığı Demet Akalın ile Alişan'ın programında anılınca sinirlendi.
'Esra ile neden çocuk yapmadın?' sorusuna yanıt vermek istemeyen Yalçın Dümer'i köşeye sıkıştıran Alişan, 'Esra hemen makyajını yap gel. 1 buçuk saatin var' ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, Alişan'ın bir süredir arasının açık olduğu Esra Balamir'i canlı yayına davet etmesi üzerine 'Eve geldi kovdum evden, istemiyorum onu.' diyerek ağızları açık bıraktı.
Demet Akalın'ın sözleri sonrası stüdyoya gelen Esra Balamir'in Demet Akalın'dan özür dilediği ortaya çıktı.
Demet Akalın "Eve geldi kovdum" demişti. Demet Akalın ile Esra Balamir yeniden barıştı | Video
Alişan'ın paylaştığı görüntülerde Esra Balamir'in Demet Akalın'ın gönlünü almaya çalıştığı görüldü...