Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evleniyor mu? Seren Serengil açıklayacak!

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kez fotoğrafını paylaştı. Erken'in yayınladığı fotoğrafa yorum yapan Seren Serengil, evlilik iddialarını gündeme getirdi.
Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.
Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin, evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.
"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN"
Seren Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı. Erken ise, Serengil'in yorumuna, "Seni çok seviyoruz" yanıtını verdi.
İKİ KEZ EVLENDİ
Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Ece Erken ile evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı, geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü sunucu, hakkında çıkan haberlerden sonra "Dokuz ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
Mart 2020'de, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönem eşi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in gece yarısı evinin önüne gelip araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.
Aşkını canlı yayında ilan eden ve Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını savunan Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etmişti.