Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evleniyor mu? Seren Serengil açıklayacak!

"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN"

Seren Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı. Erken ise, Serengil'in yorumuna, "Seni çok seviyoruz" yanıtını verdi.