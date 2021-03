Fulden Köse ev sahibi şoku! ‘Erol Köse artık bu evde yaşamıyor evi boşaltın’

İHBAR ETTİ

Fulden Köse, evine izinsiz girilmesinden rahatsız olduğunu belli etse de işe yaramadı. İddiaya Ayten C., haberi olmadan kamera takılmasına tepki göstererek bir an önce evden çıkması için baskıda bulunmaya başladı. Erol Köse evden ayrılmasını sebep gösteren Ayten C., Fulden Köse'nin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

EV SAHİBİNE HAPİS CEZASI

Fulden Köse'nin şikayeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzlaşmaya yönlendirildi. Taraflar aralarında uzlaşmayı reddedince ev sahibi Ayten C., hakkında 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan dava açıldı. Ev sahibinin iki yıla kadar hapsi isteniyor.