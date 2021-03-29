Fulden Köse ev sahibi şoku! ‘Erol Köse artık bu evde yaşamıyor evi boşaltın’

EVİ BOŞALTMASINI İSTEDİ

Ev sahibi Ayten C., ikamete giderek Fulden Köse'ye 'Ben bu evi Erol Köse'ye kiraladım. Artık burada yaşamıyor o yüzden evi boşaltın' dediği iddia edildi. Bunun üzerine Fulden Köse, evi boşaltmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve sonrasında evine kamera taktırdığı için tekrardan rahatsız edildi. Ev sahibi Ayten C., gündüz vakti gelerek içeri daldı.