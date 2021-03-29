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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:36 Son Güncelleme: 29.3.2021 10:51

şoku! ‘ artık bu evde yaşamıyor evi boşaltın’

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fulden Köse ev sahibi şoku! ‘Erol Köse artık bu evde yaşamıyor evi boşaltın’

Müzik yapımcısı ile boşanma aşamasında olan tarafından evden çıkarılmaya çalışıldı. Ev sahibi ‘Ben bu evi Erol Köse’ye kiraladım. Artık burada yaşamıyor o yüzden evi boşaltın’ dediği iddia edildi. Fulden Köse, evden çıkması için defalarca rahatsız edilince çareyi şikayetçi olmakta buldu.

Müzik yapımcısı Erol Köse'nin öğretmen eşi Fulden Köse zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle 10 milyon liralık boşanma davası açmıştı.

Boşanma sürecinde olan ikilinin yaşadıkları evden Erol Köse ayrılmıştı. Aynı evde oturmaya devam eden Fulden Köse, ev sahibi tarafından rahatsız edildi.

EVİ BOŞALTMASINI İSTEDİ

Ev sahibi Ayten C., ikamete giderek Fulden Köse'ye 'Ben bu evi Erol Köse'ye kiraladım. Artık burada yaşamıyor o yüzden evi boşaltın' dediği iddia edildi. Bunun üzerine Fulden Köse, evi boşaltmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve sonrasında evine kamera taktırdığı için tekrardan rahatsız edildi. Ev sahibi Ayten C., gündüz vakti gelerek içeri daldı.

İHBAR ETTİ

Fulden Köse, evine izinsiz girilmesinden rahatsız olduğunu belli etse de işe yaramadı. İddiaya Ayten C., haberi olmadan kamera takılmasına tepki göstererek bir an önce evden çıkması için baskıda bulunmaya başladı. Erol Köse evden ayrılmasını sebep gösteren Ayten C., Fulden Köse'nin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

EV SAHİBİNE HAPİS CEZASI

Fulden Köse'nin şikayeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzlaşmaya yönlendirildi. Taraflar aralarında uzlaşmayı reddedince ev sahibi Ayten C., hakkında 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan dava açıldı. Ev sahibinin iki yıla kadar hapsi isteniyor.

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Fulden Köse ev sahibi şoku! ‘Erol Köse artık bu evde yaşamıyor evi boşaltın’
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