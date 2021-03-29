Pakistan Meclis Başkanı 'Kuruluş Osman' setini ziyaret etti!

Meclis Başkanı Qaiser, diziler sayesinde Pakistan ve Türk halkı arasında kardeşlik ve kültür bağlarını daha da güçlendirdiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi. Pakistan heyeti set gezisinin ardından çekimlerin yapıldığını alana giderek set ekibi ve dizinin oyuncuları ile bir araya geldi.