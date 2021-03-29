Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var
Giriş Tarihi: 29.3.2021 22:45 Son Güncelleme: 29.3.2021 23:06

: 'nin genç oyuncusu 'ndan mesaj var

Son dakika: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var

haberleri... Çok Güzel Hareket 2 ekibinin altyapı oyuncularından 'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Arif Güloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum." dedi. İşte oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları....

Gelen son dakika haberi Çok Güzel Hareketler 2 hayranlarını çok üzdü. Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncularından Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti.

24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler hayranlarını yıktı.

Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başlamış... İşte Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili gündeme düşen son dakika haberinin ayrıntıları...

Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklandı.

BKM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 'LENFOMA' TEŞHİSİ KONULDU

Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Konuyla ilgili ise ilk açıklama bugün BKM tarafından yapıldı. BKM ünlü oyuncunun 'lenfoma' teşhisi konulduğunu duyurdu.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığı ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.

ARİF GÜLOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Güloğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere."

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Son dakika: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var
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