Son dakika: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığı ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.

ARİF GÜLOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Güloğlu paylaşımında şunları söyledi: