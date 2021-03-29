Son dakika: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var

Gelen son dakika haberi Çok Güzel Hareketler 2 hayranlarını çok üzdü. Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncularından Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti.
24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler hayranlarını yıktı.
Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başlamış... İşte Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili gündeme düşen son dakika haberinin ayrıntıları...
Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklandı.
BKM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 'LENFOMA' TEŞHİSİ KONULDU
Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Konuyla ilgili ise ilk açıklama bugün BKM tarafından yapıldı. BKM ünlü oyuncunun 'lenfoma' teşhisi konulduğunu duyurdu.
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığı ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.
ARİF GÜLOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Güloğlu paylaşımında şunları söyledi: