Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan yıkan haber! Kansere yakalandı!
Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:46 Son Güncelleme: 29.3.2021 16:06

haberi: 'nin genç oyuncusu 'ndan yıkan haber! Kansere yakalandı!

Son dakika haberi: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan yıkan haber! Kansere yakalandı!

Gelen haberi hayranlarını çok üzdü. 2 ekibinin genç oyuncularından bu haftaki bölümde yer almadı. 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler hayranlarını yıktı. Arif Güloğlu'nun şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başlamış... İşte Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili gündeme düşen son dakika haberinin ayrıntıları...

Gelen son dakika haberi Çok Güzel Hareketler 2 hayranlarını çok üzdü. Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncularından Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti.

24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler hayranlarını yıktı.

Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başlamış...

İşte Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili gündeme düşen son dakika haberinin ayrıntıları...

Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.

Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığı ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan yıkan haber! Kansere yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA