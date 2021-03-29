Son dakika haberi: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan yıkan haber! Kansere yakalandı!

Gelen son dakika haberi Çok Güzel Hareketler 2 hayranlarını çok üzdü. Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncularından Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti.
24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler hayranlarını yıktı.
Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başlamış...
İşte Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili gündeme düşen son dakika haberinin ayrıntıları...
Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.
Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.