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Giriş Tarihi: 29.3.2021 23:46 Son Güncelleme: 29.3.2021 23:54

Ünlü şarkıcı 'dan anne babalara TikTok uyarısı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan anne babalara TikTok uyarısı!

Ünlü şarkıcı , internet üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. Özellikle de anne babaları uyaran Demet Akalın, yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan Akalın, "Hira bugün TikTok’a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!” diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşadığı sahtekarlığı sosyal medyadan duyurdu. TikTok aracılığıyla kendisinden para çekildiğini öğrenen ünlü şarkıcı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan anne babalara TikTok uyarısı! | Video

KREDİ KARTIMDAN 7 BİN TL ÇEKİLİYOR! BU NASIL BİR SAHTEKARLIK"

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Hira bugün TikTok'a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!" diye konuştu. Yaşanan sahtekarlık dolayısıyla isyan eden Akalın, tüm anne babaları da uyarmayı ihmal etmedi.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan anne babalara TikTok uyarısı!
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