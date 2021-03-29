Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşadığı sahtekarlığı sosyal medyadan duyurdu. TikTok aracılığıyla kendisinden para çekildiğini öğrenen ünlü şarkıcı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan anne babalara TikTok uyarısı! | Video

KREDİ KARTIMDAN 7 BİN TL ÇEKİLİYOR! BU NASIL BİR SAHTEKARLIK"

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Hira bugün TikTok'a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!" diye konuştu. Yaşanan sahtekarlık dolayısıyla isyan eden Akalın, tüm anne babaları da uyarmayı ihmal etmedi.