Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın'dan şok çıkış: Eve geldi kovdum...

Son günlerde kızına duyduğu özlem ile gündem olan 56 yaşındaki oyuncu Yalçın Dümer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Serpil Çakmaklı ile evliliğinden olan Kızı Merve Dümer ile ilgili çıkan velayeti ile ilgili haberleri yalanlayan Yalçın Dümer merak edilenleri anlattı.