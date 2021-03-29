Yıllardır röportaj vermeyen siyasetçi Bedrettin Dalan, Günaydın’a konuştu





ERDOĞAN'IN PROAKTİF SİYASETİ BATI'YI KORKUTUYOR



İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'nin dünyadaki konumunu nasıl buluyorsunuz?

Türkiye siyasette dünyanın 'kemer taşı'dır. Onu söküp, düşürdüğün zaman tüm tuğlalar dağılır. Türkiye'nin sökülmesi dünya düzeninin de dağılması anlamına gelir, ki bunu ne Avrupa, ne Amerika, ne Rusya, ne de Çin göze alabilir. Bizi zayıflatmak istiyorlar, devirmek değil. Devirmeyi kimse göze alamaz, kendileri de altında kalır çünkü. İçinde bulunduğumuz süreçte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın proaktif siyaseti Batı'yı korkutuyor. O yüzden de ülkemiz üzerine oyun oynamaya çalışıyorlar. Şu anda Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmamız da çok önemli. Türkiye NATO'nun üyesi diye yıllarca Rusya ile ilişkilerimiz iyi değildi ve bundan dolayı da büyük zarar ettik. NATO'dayız diye Rusya ile kavga etmenin bize faydası olmaz. Milli gelirimizin büyük kısmını savunma sanayisine harcadık, hep ithal ettik. Şimdi ise savunma sanayimiz açısından da önemli hamleler yapıldı. Kendi silahlarımızı üretiyoruz. Ülkemiz için önemli bir hamle olarak görüyorum bunu. Ama bunun da artarak devam etmesi gerekiyor.



YURT DIŞINA GİTMESEM BENİ İÇERİ ALACAKLARDI BELKİ DE ÖLDÜRECEKLERDİ



Yurt dışına giderken neler hissettiniz?

Ülkeme döneceğimi biliyordum. Türkiye'de hiçbir şey milletin iradesinden daha güçlü değildir. FETÖ'nün başarısız olacağını biliyordum. Çok sinsi bir yapılanma. Beni ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargıladılar. Yurt dışına gitmesem içeri alacaklardı, belki de öldüreceklerdi. Onlara boyun eğmedim. Yeri gelmişken buradan SABAH yazarı Hıncal Uluç'u da anmak isterim. Hıncal, askerlik arkadaşım. Kardeşim gibidir. Ben en ağır suçlamalarla yargılanırken beni savunan, benim lehime yazılar yazan tek insan. Onun desteğini asla unutmam. Yurt dışına gittikten bir süre sonra FETÖ'nün işadamlarından biri benimle görüşmek için Almanya'ya geldi. Bana "FETÖ'ye gittim ve seni affettirdim. Kızımı senin üniversitenin yönetimine al, seni bir hafta içinde geri döndüreceğiz Türkiye'ye" diye teklifte bulundu. Ben de "Nasıl yapacaksınız?" dedim. O da "Yargı, polis, asker bizim elimizde, bir hafta içinde rahat şekilde Türkiye'ye dönebilirsin" dedi. Ben de "Eğer FETÖ gibi bir gerizekalı ülkemin yargısına, polisine, askerine hükmediyorsa, kemiklerimin bile Türkiye'ye gitmesini istemem" dedim. Utanmadan devlete paralel bir yapılanma kuracaksın, devlet kurumlarının içine sızacaksın, ben de sizinle işbirliği yapacağım. Asla böyle bir şeyi kabul edemezdim. O şekilde ülkeme döneceğime, Almanya'da ölüp, orada gömülmeye razıydım. Devlet ortak kabul etmez, devleti sadece milletin seçtiği kişiler yönetir. Emperyalistlerin maşası bugün FETÖ olur, yarın METÖ. Böyle örgütlere karşı çok dikkatli olmalıyız. Bunlarla kim işbirliği yaparsa bana göre haindir.