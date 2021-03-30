7 yıl önce otobüs durağında yaptığı şarkı piyasada

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, 'Oldu Mu?' isimli şarkısını yayınladı. Şahin, şarkısının öyküsünü şöyle anlattı: "2014 yılıydı. Vatani görevimi tamamlamıştım. İstanbul'a döndüğümde özlediğim her bir sokağın kokusunu içime çektim, bir otobüs durağında kaybettiklerimi içten hissettim. Kalemimi çıkardım, 15 dakikada hislerimi döktüm." Şahin'in sevgilisi Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ise, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çırpan, "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.