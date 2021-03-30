Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Mart 2021 Salı!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Mart 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Mart 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "EĞİTİM EVRİMLEŞİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Satürn 60'lığı Global anlamdaki değişimi gözler önüne seriyor. 4 Nisan 1975'te Koç burcu döngüsünde kurulan Microsoft önemli tasarımsal değişimlerin öncüsü olabilir. Birçok yapıda ani ayrılıklar ve satışlar Amerikan borsasının başını döndürebilir.
Koç: Beklediğin haberlerin gelmemesi seni panik içerisine sokabilir. Yaşam alanında düzenlemelere gitmek için alışverişe çıkma planları yapacaksın.
Boğa: Kararsızlıklarla boğuşacağın bugünde seçimlerinden şüphe duyabilirsin. Aile içerisinde yaşanan tartışmalarda beklenmedik konuşmalara şahit olabilirsin.
İkizler: İkili ilişkilerde karşındakine daha fazla değer göstermen, seni yıpratmışa benziyor. Geçmişte yaşadığın olayların etkisini üzerinden atmak için çaba harcayacaksın.
Yengeç: İş yerinde, beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olmalısın. Akşam saatlerinde kısa mesafeli de olsa bir yürüyüş yapmak isteyebilirsin.
Aslan: Kafandaki soruların yanıtlarını bulman, yüklerini hafifletecek. Gelecek planlarının iyice netleşeceği bugünde, kendine daha fazla zaman ayıracaksın.
Başak: Beklediğin bir tahlil sonucu varsa, bugün haberini alabilirsin. Son günlerde alışkanlıklarının değişmeye başladığını sen de fark ettin değil mi?
Terazi: İş yerindeki çalışmalarının karşılığını alabilir, terfi haberi ile karşılaşabilirsin. Merak duygusuna yenik düşeceğin bugünde duygularını kontrol altında tutmalısın.
Akrep: Mesleki gelişimine verdiğin önem seni bir arayış içerisine sokabilir. Farklı hobiler edinerek, boş vakitlerini değerlendirmek isteyeceksin.
Yay: Kararlarının doğruluğu er ya da geç ortaya çıkacak. Evin eksiklerini tamamlamak için çıktığın alışverişte kendin için de bir şeyler satın almak isteyebilirsin.
Oğlak: Yakın çevren ile iletişiminde kopukluklar yaşanabilir. Hayatında daha fazla tartışma istemediğin için alman gereken kararlar gündemine gelecek.
Kova: Maddi anlamda zorlandığın bugünlerde güzel haberler alacaksın. Yakın bir arkadaşın, evliliğindeki sorunlar hakkında seninle konuşmak isteyebilir.
Balık: Birden fazla işe aynı anda koşuşturman gerekebilir. Ay, su burcunda hareket ediyor. Bugün çok yorulduğunu hissedeceksin.
EĞİTİM EVRİMLEŞİYOR
Eğitim Nereye Mi Gidiyor?
Günümüzün en temel sitemlerinden birisidir "Eğitim nereye gidiyor?" sözü. Bu söze istinaden ele alacak olursam, artık eğitimin bir yere gittiği yok, sadece insanlığı takip ediyor. Cebimizde, ekranlarımızda hatta kulaklarımızdaki kulaklıkta. Durum böyle olunca geleneksek eğitimin son demlerini yaşayan nesil ise, kendini bu online dünyaya adapte etmek zorunda kaldı. Pandemi sürecinin yarattığı bu duraksayan eğitimde, eğitim hayatına ilk kez adım atan nesil ise durumdan memnun bile. Demek oluyor ki bizim artık eğitim için yolları kat etmemize gerek kalmadı, çünkü biz nereye gidersek gidelim eğitim de artık orada. Neptün günlerinden ve Balık yıllarından geçerken teknolojiye taşınan insanlığa adım adım tanıklık etmeye devam edeceğiz.
Bir Öğretmen Bir Milyon Öğrenci
Sınıf öğretmenliği kavramının devrim geçirdiği bir yüzyıldan geçiyoruz. "Öğretmenlik" mesleğinin de çeşitli formlar değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Artık yalnızca birkaç sınıfla ya da birkaç yüz öğrenciyle sorumlu olan öğretmenler, Hibrit eğitim düzeniyle beraber bir anda on binlerce hatta milyonlarca öğrenciye ulaşıyor. Hal böyle olunca aklımızdaki soru şu; "Ne kadar verimli olacak!" Elbette zaman değişirken ve alışkanlıklarımız da yeni bir standarda girerken öğretmenler bu yeni dünya düzeninde farklı bir misyon kazanacaklar. Eğitimin ve eğitimcinin birçok tecrübeden geçtiği günleri yaşıyoruz, yaşayacağız.
Sertifika Çılgınlığı
Konu yalnızca geleneksel eğitim düzeni de değil. Okullardaki durumun ilk sorumlusu Covid-19 illetinin ta kendisi. Ancak okul dışında kendisini geliştirmek insanların da başvurduğu alanlardan bir tanesi online kurslar. Bu kurslara karşı olan rağbet artınca, deneyimlerine bir sertifika daha eklemek isteyen insanların da sayısı çoğaldı. Krizi fırsata dönüştürmek açısından faydalı olan bu programlar, insanların evde geçirdiği zamanı verimli kullanması açısından oldukça önemli aslında. Kim yeni bir program, dil veya yetkinlik öğrenmek istemez ki…
Neredeyse bir yıldan fazla oldu dünyanın bu hali… Bizler de artık eski alışkanlıklarımızı geri getirmek için çaba sarf etmekten ziyade yeni dünyaya bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ya da dünya bize ayak uydurmaya çalışıyor.