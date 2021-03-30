Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Mart 2021 Salı!

EĞİTİM EVRİMLEŞİYOR

Eğitim Nereye Mi Gidiyor?

Günümüzün en temel sitemlerinden birisidir "Eğitim nereye gidiyor?" sözü. Bu söze istinaden ele alacak olursam, artık eğitimin bir yere gittiği yok, sadece insanlığı takip ediyor. Cebimizde, ekranlarımızda hatta kulaklarımızdaki kulaklıkta. Durum böyle olunca geleneksek eğitimin son demlerini yaşayan nesil ise, kendini bu online dünyaya adapte etmek zorunda kaldı. Pandemi sürecinin yarattığı bu duraksayan eğitimde, eğitim hayatına ilk kez adım atan nesil ise durumdan memnun bile. Demek oluyor ki bizim artık eğitim için yolları kat etmemize gerek kalmadı, çünkü biz nereye gidersek gidelim eğitim de artık orada. Neptün günlerinden ve Balık yıllarından geçerken teknolojiye taşınan insanlığa adım adım tanıklık etmeye devam edeceğiz.

Bir Öğretmen Bir Milyon Öğrenci

Sınıf öğretmenliği kavramının devrim geçirdiği bir yüzyıldan geçiyoruz. "Öğretmenlik" mesleğinin de çeşitli formlar değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Artık yalnızca birkaç sınıfla ya da birkaç yüz öğrenciyle sorumlu olan öğretmenler, Hibrit eğitim düzeniyle beraber bir anda on binlerce hatta milyonlarca öğrenciye ulaşıyor. Hal böyle olunca aklımızdaki soru şu; "Ne kadar verimli olacak!" Elbette zaman değişirken ve alışkanlıklarımız da yeni bir standarda girerken öğretmenler bu yeni dünya düzeninde farklı bir misyon kazanacaklar. Eğitimin ve eğitimcinin birçok tecrübeden geçtiği günleri yaşıyoruz, yaşayacağız.