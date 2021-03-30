Büyük usta radyo ve TV’de anılacak

Kayahan'ın vefatından sonra her yıl İpek Açar tarafından düzenlenen 'İyi Ki Doğdun Kayahan' konseri, bu yıl da pandemi nedeniyle gerçekleşemiyor ancak usta 50. sanat yılına da denk gelen bu sene, radyo ve TV ekranında anılacak. Açar, 31 Mart'ta Polis Radyosu'ndaki 'İpek Açar ile Can Cana' programında popun duayen ismi Nilüfer, kızı Aslı Gönül Açar ve Beste Açar'la telefon bağlantısı gerçekleştirecek. 2 Nisan'daki TRT Müzik'teki 'İpek Yolu' programında ise Defne Samyeli, Keremcem, Tuğba Özerk, Yavuz Bingöl, Öykü Gürman, Hakan Aysev ve Gökhan Tepe, Kayahan şarkıları söyleyecek.