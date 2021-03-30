Haberler Günaydın Haberleri İspanya'da son 24 saatte 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi
Giriş Tarihi: 30.3.2021 23:22

'da son 24 saatte 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi

AA
İspanya'da son 24 saatte 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi

'da yeni tip salgını (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 994 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 275 bin 819'a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından toplam can kaybı, dünden bugüne 106 artışla 75 bin 305'e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 819'a çıktı.

106 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

HER TÜRLÜ ALANDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Diğer yandan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yeni yasa gereği, açık alanda spor yapanlar dışında, 6 yaşın üstündeki herkese sosyal mesafe şartı aranmadan, açık veya kapalı her türlü kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

İspanya'da bu zamana kadar açık alanlarda, 1,5 metrelik sosyal mesafenin gerekmediği yerlerde maske takma zorunluluğu bulunmuyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'da son 24 saatte 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA