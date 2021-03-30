Öfkeli sevgililere 7’şer yıl hapis isteniyor

İVANA Sert ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ünlü rallici Can Çelebi ile yeni aşkı Senemay Kılıçoğlu, arasında sular durulmuyor. İki yıldır birlikte yaşayan Çelebi ile sosyetik güzel, ocak ayında evlerinde büyük bir tartışma yaşamıştı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüş ve çift, birbirini darp etmişti.KAVGA sonrasında Çelebi'nin parmağı, Kılıçoğlu'nun ise omzu kırılmıştı. Taraflar, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık birbirlerine hakaret edip, tehdit yağdıran ve yaralayan sevgililer hakkında, 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.