Reyhan İpekel ile Feryal Gülman’ın ilginç benzerliği!

Feryal Gülman da 'öncesi ve sonrası' akımına uydu. Boşanmaya çalıştığı Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Gülman, yakın dostu Monik İpekel, İpekel'in kızı Reyhan İpekel ve onun kızı Yasmin Gülman ile 20 yıl önce çektirdikleri pozun aynısını verip sosyal medyada paylaştı.
Birçok kişi için bu sadece 'öncesi ve sonrası' pozu olabilir ama ben öncesi fotoğrafta mutluluk, sonrasında ise hüsran görüyorum! Ayrıca Gülman erkeklerinin eşlerine neler çektirdiğini, eşlerin hukuk mücadelesini ve tazminat davalarını görüyorum! Önce bilmeyenler için söyleyeyim; Reyhan İpekel, Feryal Gülman'ın eski gelini! Reyhan Hanım, 1993'te Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman ile evlenmiş, 2007'de de ayrılmıştı. Boşanma davası sürerken, Lemi Bey'in Ece Özbek ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Dava 2012'de bitmiş, mahkeme Lemi Gülman'ın 1.5 milyon lira tazminat vermesine hükmetmişti. Ancak bir üst mahkemeye başvuran Reyhan Hanım, 5 yılın sonunda 14 milyon lira daha almayı başarmıştı.
Şimdi eski geliniyle aynı kaderi yaşayan Feryal Hanım da 1992'de evlendiği Kemal Gülman'a 2013'te aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmış ve 200 milyon lira tazminat istemişti. Yıllardır süren dava iki kez Yargıtay'dan döndü. Feryal Hanım istediği tazminatta ısrarlı, bakalım eski gelini gibi istediğini alabilecek mi?