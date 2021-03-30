Reyhan İpekel ile Feryal Gülman’ın ilginç benzerliği!

Birçok kişi için bu sadece 'öncesi ve sonrası' pozu olabilir ama ben öncesi fotoğrafta mutluluk, sonrasında ise hüsran görüyorum! Ayrıca Gülman erkeklerinin eşlerine neler çektirdiğini, eşlerin hukuk mücadelesini ve tazminat davalarını görüyorum! Önce bilmeyenler için söyleyeyim; Reyhan İpekel, Feryal Gülman'ın eski gelini! Reyhan Hanım, 1993'te Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman ile evlenmiş, 2007'de de ayrılmıştı. Boşanma davası sürerken, Lemi Bey'in Ece Özbek ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.