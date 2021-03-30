Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberler: Güzel oyuncu Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu! Tedavi için İngiltere'ye gitti…
Giriş Tarihi: 30.3.2021 08:28 Son Güncelleme: 30.3.2021 08:58

Son Dakika Haberler: Güzel oyuncu hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu! Tedavi için 'ye gitti…

Son Dakika Haberler: Güzel oyuncu Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu! Tedavi için İngiltere'ye gitti…

Bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren ’ün sağlık durumuyla ilgili bir son dakika haberi var. Uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, 'ye gitti. Özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı. Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Neslihan Atagül'ün bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi. İşte Neslihan Atagül’ün son sağlık durumuyla ilgili tüm gelişmeler…

Uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Test sonuçları sonrasında tedavisine başlanılan güzel oyuncu için özel bir beslenme programı hazırlandı.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ BİR TEDAVİYE BAŞLADI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.

Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

ÖZEL BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı.

Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Güzel oyuncu Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu! Tedavi için İngiltere'ye gitti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA