Oyuncu Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı: Eve geldi kovdum...

Son günlerde kızına duyduğu özlem ile gündem olan 56 yaşındaki oyuncu Yalçın Dümer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Serpil Çakmaklı ile evliliğinden olan Kızı Merve Dümer ile ilgili çıkan velayeti ile ilgili haberleri yalanlayan Yalçın Dümer merak edilenleri anlattı.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yalçın Dümer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dönemin aranan oyuncularından olan Dümer, tekrar ekranlarda yer alabileceğini ve her rol yapabileceğini söyledi.
Kemal Sunal ile arasını çok iyi olduğunu ifade eden Dümer, usta oyuncunun vefat etmesinin ardından hemen hastaneye koştuğunu ancak göremediğini söyledi.
VELAYET İDDİALARINI YALANLADI
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Serpil Çakmaklı ile 1993 yılında nikah masasına oturan ancak 1995 yılında boşanan Yalçın Dümer'in evliliğinden Merve adında kızı dünyaya geldi. Merve'nin velayet konularıyla ilgili Serpil Çakmaklı ile sorun yaşadığı yönünde çıkan haberlere de yanıt veren Dümer, tüm iddiaları yalanladı.
Serpil Çakmaklı ile boşanmasının ardından Esra Balamir ile evlenen Yalçın Dümer 1 yıl evli kaldı ve boşanma kararı aldı.
'Esra ile neden çocuk yapmadın?' sorusuna yanıt vermek istemeyen Yalçın Dümer'i köşeye sıkıştıran Alişan, 'Esra hemen makyajını yap gel. 1 buçuk saatin var' ifadelerini kullandı.
Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ile Esra Balamir'in araları kısa sürece önce açılmıştı.
Demet Akalın, Alişan'ın bir süredir arasının açık olduğu Esra Balamir'i canlı yayına davet etmesi üzerine 'Eve geldi kovdum evden, istemiyorum onu.' diyerek ağızları açık bıraktı.