ATV'nin ödül gecesi! Gossipmag Dergi Ödülleri'nde ATV'ye ödül yağmuru

Halkoylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek üstlendi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende atv, aldığı 11 ödülle gecenin en çok bahsedileni oldu.
Yılın En İyi Kanalı
ATV
Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri
Cem Öğretir
Yılın En Hafta Sonu Ana Haber Spikeri
Nihan Günay
Yılın En İyi Kadın Kuşağı
Esra Erol'la
Yaşam Boyu Onur Ödülü
Ali Sürmeli (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu)
Yılın En İyi Dizisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
Oktay Kaynarca