ATV'nin ödül gecesi! Gossipmag Dergi Ödülleri'nde ATV'ye ödül yağmuru

Halkoylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek üstlendi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende atv, aldığı 11 ödülle gecenin en çok bahsedileni oldu.

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