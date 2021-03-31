Emre Altuğ ile adı anılan Nazlı Eker'den şoke eden hamle! Emre Altuğ ile Nazlı Eker'in arasındaki aşk iddiaları güçlendi!

"Hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey yok ortada. Gazetecileri her gördüğümde konuşuyorum, benden bir şey duymadıkça yazmaya gerek yok. Birileri arka taraftan aptal aptal şeyler çalışıyor, hepinizi de kullanıyor. Ne gerek var buna?"