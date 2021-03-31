Emre Altuğ ile adı anılan Nazlı Eker'den şoke eden hamle! Emre Altuğ ile Nazlı Eker'in arasındaki aşk iddiaları güçlendi!

Ünlü manken Çağla Şıkel ile 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra hayatını kimseye almayan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, geçtiğimiz günlerde Burcu Çağrı ile bir aşk yaşadığı iddiaları gündemde bomba gibi düşmüştü.
Burcu Çağrı aşk yaşadıklarını ısrarla belirtse de, Emre Altuğ bu iddiaları her seferinde reddetti.
EMRE ALTUĞ, NAZLI EKER İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Bu gelişmelerin ardından Altuğ'un model Nazlı Eker ile bir ilişki içerisinde olduğu öne sürüldü. Emre Altuğ ile aşk yaşadığı söylentileri çıkan Nazlı Eker, önceki gün objektife takıldı. Adı bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile anılan Nazlı Eker, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir mekandan çıkan Eker, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Habercilerin Emre Altuğ ile aralarında çıkan aşk dedikodularını sorması üzerine Eker sessiz kalıp gülümsedi.
ŞAŞIRTAN TEPKİ
"Konuşmamanız bu aşkı kabullendiğiniz anlamına mı geliyor?" sorusuna ise Nazlı Eker, "Arkadaşlar bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Sorduğunuz için de teşekkür ederim" yanıtını verdi.
Geçtiğimiz günlerde banka şubesi önünde görüntülenen Emre Altuğ ise iddialara şöyle sitem etmişti; "Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkçası buna cevap bile vermem" dedi.
"Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkçası buna cevap bile vermem."
"Hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey yok ortada. Gazetecileri her gördüğümde konuşuyorum, benden bir şey duymadıkça yazmaya gerek yok. Birileri arka taraftan aptal aptal şeyler çalışıyor, hepinizi de kullanıyor. Ne gerek var buna?"
"Gördüğünüz zaman vallahi billahi yazın, kiminle görürseniz yazın. Hiç olmazsa görmeden yazmayın. Somut bir kanıt olsun. Biz buna alıştık ama onların hayatı var. İnsanların annesi, babası, sevgilisi var, herkesten bahsediyorum"