Hızır avını yakaladı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” zirvenin tek sahibi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Son Bölüm Tamamı Full izle! Kızgın demirle intikam

Salı akşamına damga vuran yapım, en çok izlenen dizi oldu. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölüm etiketi #edho, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.