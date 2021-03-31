Haberler Günaydın Haberleri Hızır avını yakaladı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” zirvenin tek sahibi!
Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:03 Son Güncelleme: 31.3.2021 11:04

avını yakaladı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” zirvenin tek sahibi!

Hızır avını yakaladı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” zirvenin tek sahibi!

’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen dizisi oldu. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 188. bölüm etiketi #edho, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu Tuncay'ın, Hızır tarafından pusuya düşürülmesi damga vurdu.

Sevdiği kadının öldürülmesi sonrası intikam yemini eden Hızır olayın perde arkasını araştırmaya başladı.

Demir'i konuşturup Tuncay'ın yerini öğrenen Hızır bölüm sonunda peşinde olduğu avını yakaladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Son Bölüm Tamamı Full izle! Kızgın demirle intikam

Salı akşamına damga vuran yapım, en çok izlenen dizi oldu. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölüm etiketi #edho, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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Hızır avını yakaladı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” zirvenin tek sahibi!
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