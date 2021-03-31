‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’

TİMUR SIRT

Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'tan canlı yayın izlerken fenomen Özgür Balakar "Çiçek ve kalbe bas" diyerek kendisine para yollattı. Kredi kartından 7 bin TL çekildiğini gören Demet Akalın, olay sonrası isyan etti: "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken, Hira da ders arasındayken TikTok'a girmiş ve bir kızın canlı yayınını açmış. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder Hira' demiş. Ve 7 bin TL çekilmiş. TikTok fenomeniyle görüştüm, 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk, geri dönüş yok. Bu resmen hırsızlık. Çocukların bunlara maruz kalması çok ayıp, çok günah."ÖZGÜR Balakar ise kendisini şu sözlerle savundu: "Canlı yayında birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profilinde Hira yazıyordu. Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Geçenlerde Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. 'Hira'ysan bir gül gönder' dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı 30 kuruş. O da gönderdi. Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden." Balakar, Akalın'a da "Bize soyguncu demen kalbimi çok kırdı. Geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun" diye seslendi."ÇOCUĞUNUZU mutlu etmek için tablet ya da telefon aldınız. Ancak onunla zaman geçirmiyorsanız, başınıza gelecek en kötü şeylerden biri sadece kredi kartı kullanımı olacaktır. Online ortamda nasıl zaman geçirdiğini çocuğunuzla konuşun. Kullandığı bilgisayar veya telefonun hesabını oluşturun. Sanal kredi kartı kullanın veya her kullanımda size uyarı gelmesini sağlayın yoksa sosyal medyada hep ağlamak zorunda kalabilirsiniz."