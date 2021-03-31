Osman Bey ve Kayı Alpleri Bizans birliklerini tarumar etti!

Uç bölgesindeki Türk obalarına haber salan ve gaza çağrısı yapan Osman Bey, beyleri ile birlikte yaptığı baskın planıyla Kalanoz emrindeki Bizans destek birliklerini gafil avladı. Gazaya Abdurrahman Gazi'nin intikamını almak isteyen Bamsı Bey de katıldı. Gündüz Bey ve Savcı Bey'i düşmanı çembere almak üzere konumlandıran Osman Bey, okçuların yönetimini ise Bamsı Bey'e bıraktı.

"ORDUYU KÖRDÜĞÜM VADİSİNDE BASACAKSINIZ"

"Orduyu Kördüğüm vadisinde basacaksınız… İşte cenk meydanı! Gündüz ağabeyim tepenin üst yamacından, Savcı ağabeyim de yoldan saldıracak. Bamsı bey okçuların başında olacak" diyerek savş taktiğini açıklayan Osman Bey, "Ben de Kalanoz'un yoluna çıkacağım… İmparatorun Nikola'ya gönderdiği birlik bizi yurdumuzdan etmek için gelir. Bize düşen de Allah'ın izniyle onların kaleye varmalarına mani olmaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek harekete geçti.

Öncü birliklerin başındaki Kalonoz'un karşısına dikilip "Komutan Kalanoz… Ağabeyinin intikamı için gelmişsin. İşte karşındayım!" diyerek meydan okuyan Osman Bey, kurduğu strateji ile Bizans kuvvetlerini tarumar etti. Osman Bey, attığı okla panikle kaçmaya çalışan Kalanoz'u da omzundan yaraladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 52'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.