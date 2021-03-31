Osman Bey ve Malhun Hatun karşı karşıya geldi: Sizi dostluğa davet ettim düşmanlığa değil!

Savcı Bey'in istihbaratıyla Bizans destek kuvvetlerinin İnegöl Kalesi'ne doğru ilerlediğini öğrenen Osman Bey, alplerini planladığı baskın için hazır ederken; uç bölgesindeki Türk obalarına da gazaya katılmaları için çağrı yaptı.

OSMAN BEY MALHUN HATUN'UN TEPKİSİ İLE KARŞILAŞTI

Nikola ile ticaret anlaşması yapan Umur Bey'in obasını bu çağrının dışında bırakan Osman Bey, Malhun Hatun'un tepkisi ile karşılaştı. Gazaya hazırlanan Osman Bey'in karşısına çıkan Malhun Hatun, "Gazaya çıktığınızı işittik Osman Bey! Biz de bu sevaptan faydalalanmak isteriz. Babam Umur Bey böylece der" dedi.

"SENİN MAKSADIN NEDİR?"

Osman Bey, "Zahmet etmişsiniz. Yeterli alpımız var. Şimdi yola çıkmamız gerek" diyerek kendisini tersleyince Malhun Hatun, "Bizi gaza sevabından mahrum mu edersin Osman Bey? Senin maksadın nedir? Ticaretimize mani olursun, gaza sevabımıza mani olursun! Bizi bu uçlara kocamışlar gibi oturalım diye mi davet ettin" sözleriyle Osman Bey'e çıkıştı.

Malhun Hatun'un bu sözlerine çok sinirlenen Osman Bey, "Sizi dostluğa davet ettim düşmanlığa değil! Sizi destek olmaya davet ettim köstek olmaya değil" diyerek Umur Bey'in Nikola ile yaptığı ticaret anlaşmasını affetmediğini vurguladı.