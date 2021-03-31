Rojin Haspolat kimdir ve aslen nereli? Futbolcu Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat'ın memleketi neresi, kaç yaşında?

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı Ozan Tufan'la gerçekleştirdiği evlilik sonrası merak edilmeye başlandı. Bir süredir nişanlı olan çift, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu olayın ardından Rojin Haspolat nereli, kimdir ve kaç yaşında konusu merak konusu oldu. İşte, Rojin Haspolat'ın hayatı, yaşı ve memleketi hakkında bilgiler...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

14 Eylül 1996 doğumlu olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.