Şeyh Edebalı Osman Bey ve Umur Bey’i buluşturdu

Umur Bey'in Nikola ile ticaret anlaşması ile Osman Bey'le aralarının bozulmasına neden olmuş, bu anlaşmazlık Osman Bey'in Bizans'a karşı gazaya Umur Bey'i davet etmemesi ile doruğa çıkmıştı.

İki bey arasındaki sorunu çözmek için Osman Bey ve Umur Bey'i ayrı ayrı dergaha davet eden Şeyh Edebalı, beylere "Beylerim, görürüm ki ikiniz de Türkün hedef ve istikbalini bir görürsünüz. O vakit fitne pususuna yatanların gayretlerini boşa çıkarmak icap etse gerek. Halk bile dahi inana ki Osman Bey'in mülkünde Türkmen obaları birlikte dirliktedir. Sevine. Düşman bile ki Türkmen obaları Osman Bey'in ardında, onun ile bir. Korka" sözleriyle seslendi.

Umur Bey bu sözler üzerine "Hakça söylersin şeyhim! Lakin Osman Bey'imiz bize -Allah muhafaza- hain gözüyle bakmaktadır. Biz dahi aradığı hainin ona bizden daha yakın olduğunu ikaz eder dururuz" deyince, Osman Bey "Umur Bey! Gayrı şeyhimin huzurundayız. O vakit, sözü açıkça söyleyesin. Bana senden daha yakın olan hain kimmiş; diyesin" diyerek Umur Bey'den bildiklerini anlatmasını istedi.

Bunun üzerine Umur Bey, Malhun Hatun'un Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde bulduğu zihgiri çıkarıp Osman Bey'e verdi: "Bu zihgir, Çömlekçi denilen haini öldüren her kim ise ona aittir. Üzerindeki işleme de senin yakınından biri olduğunu gösterir Osman Bey!"

Osman Bey, zihgiri eline alır almaz kimin olduğunu anladı ve ağzından "Dündar Emmi" sözleri döküldü. Osman Bey'in obadaki hainin Dündar Bey olduğunu öğrenmesi üzerine ne yapacağı merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 52'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.