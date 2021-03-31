Son dakika: Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı!

Son Dakika... Ünlü manken Demet Şener'in eski eşi Milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan üzücü bir sağlık haberi geldi.
İBRAHİM KUTLUAY KORONAVİRÜSE YAKALANDI
46 yaşındaki ünlü basketbolcunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
SAĞLIK DURUMU İYİ VE TEDAVİSİ EVDE SÜRÜYOR
46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
SEVGİLİSİ SPONZA DA TEST YAPTIRDI
Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi.