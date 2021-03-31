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Giriş Tarihi: 31.3.2021 20:00 Son Güncelleme: 1.4.2021 00:31

Son dakika: Eski Milli basketbolcu koronavirüse yakalandı!

Son dakika: Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı!

Son Dakika haberi... Ünlü eski Milli basketbolcu 'dan son dakika üzücü bir haber geldi. Kutluay'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ünlü eski basketbolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği belirtildi. İşte Kutluay'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar...

Son Dakika... Ünlü manken Demet Şener'in eski eşi Milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan üzücü bir sağlık haberi geldi.

İBRAHİM KUTLUAY KORONAVİRÜSE YAKALANDI

46 yaşındaki ünlü basketbolcunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ VE TEDAVİSİ EVDE SÜRÜYOR

46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

SEVGİLİSİ SPONZA DA TEST YAPTIRDI

Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi.

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Son dakika: Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı!
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