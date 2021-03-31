Haberler Günaydın Haberleri TikTok mağduru olan Demet Akalın ‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’ demişti… Uzmanından uyarı ‘Mutlaka sanal kart kullanın’
Giriş Tarihi: 31.3.2021 07:55 Son Güncelleme: 31.3.2021 08:06

mağduru olan ‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’ demişti… Uzmanından uyarı ‘Mutlaka sanal kart kullanın’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
TikTok mağduru olan Demet Akalın ‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’ demişti… Uzmanından uyarı ‘Mutlaka sanal kart kullanın’

Son dönemde çocukları yüzünden sosyal medya ağlarına ya da uygulamalarına para kaptıran mağdurlar arasına da katıldı. Olay şöyle gelişti: Ünlü sanatçının kızı , ’ta hayranı olduğu bir fenomenin videosunu izlemeye başladı. Fenomen, Hira’ya “Çiçek ve kalbe bas” dedi. Hira bu isteği yerine getirdi. Akalın, kredi kartından 7 bin TL çekildiğini fark edince çok sinirlendi. Hira’nın para gönderdiği fenomen ise “Hira’ya bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı 30 kuruş” dedi. gazetesi Teknoloji Editörü , ailelere konuyla ilgili şu tavsiyede bulundu…

Demet Akalın'ın kızı Hira, Tiktok'ta 'Hadi bize çiçek emojisi gönder' diyen fenomen Özgür Balakar'ı dinleyince ünlü popçunun kredi kartından 7 bin TL çekildi. Akalın "Bu resmen hırsızlık, hem de büyük ayıp" dedi.

Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'tan canlı yayın izlerken fenomen Özgür Balakar "Çiçek ve kalbe bas" diyerek kendisine para yollattı. Kredi kartından 7 bin TL çekildiğini gören Demet Akalın, olay sonrası isyan etti:

"Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken, Hira da ders arasındayken TikTok'a girmiş ve bir kızın canlı yayınını açmış. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder Hira' demiş.

Ve 7 bin TL çekilmiş. TikTok fenomeniyle görüştüm, 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk, geri dönüş yok. Bu resmen hırsızlık. Çocukların bunlara maruz kalması çok ayıp, çok günah."

'BİZ SOYGUNCU DEĞİLİZ KALBİMİZİ KIRDIN'

Özgür Balakar ise kendisini şu sözlerle savundu: "Canlı yayında birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profilinde Hira yazıyordu. Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Geçenlerde Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. 'Hira'ysan bir gül gönder' dedim.

Gönderilen gül emojisinin fiyatı 30 kuruş. O da gönderdi. Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden." Balakar, Akalın'a da "Bize soyguncu demen kalbimi çok kırdı. Geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun" diye seslendi.

'KREDİ KARTLARINIZI DEĞİL ÇOCUĞUNUZU DÜŞÜNÜN'

SABAH gazetesi Teknoloji Editörü Timur Sırt, ailelere konuyla ilgili şu tavsiyede bulundu: Çocuğunuzu mutlu etmek için tablet ya da telefon aldınız. Ancak onunla zaman geçirmiyorsanız, başınıza gelecek en kötü şeylerden biri sadece kredi kartı kullanımı olacaktır. Online ortamda nasıl zaman geçirdiğini çocuğunuzla konuşun.

Kullandığı bilgisayar veya telefonun hesabını oluşturun. Sanal kredi kartı kullanın veya her kullanımda size uyarı gelmesini sağlayın yoksa sosyal medyada hep ağlamak zorunda kalabilirsiniz."

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TikTok mağduru olan Demet Akalın ‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’ demişti… Uzmanından uyarı ‘Mutlaka sanal kart kullanın’
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