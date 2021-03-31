TikTok mağduru olan Demet Akalın ‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’ demişti… Uzmanından uyarı ‘Mutlaka sanal kart kullanın’

Gönderilen gül emojisinin fiyatı 30 kuruş. O da gönderdi. Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden." Balakar, Akalın'a da "Bize soyguncu demen kalbimi çok kırdı. Geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun" diye seslendi.