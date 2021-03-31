Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evlendi! Düğünden ilk kare geldi!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile hayatını birleştirdi.
İLK KARELER PAYLAŞILDI
Akşam Çırağa Sarayı'nda düzenlenen muhteşem düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı.
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK
Ozan Tufan ile nişanlısı Rojin Haspolat'ın hayatlarını birleştirdikleri düğün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.
İŞ, SPOR VE SİYASET DÜNYASINDAN KATILIM OLACAK, DAVETLİLER TESTTEN GEÇECEK
Pandemi kuralları gereği sade bir düğün olacağı ifade edilirken, törene Tufan'ın yakın arkadaşları ve Fenerbahçe camiasından bazı isimlerin yanı sıra spor, siyaset ve magazin dünyasından da katıldı. Ayrıca davetlilere koronavirüs testi uygulandı.
NİKAH ŞAHİTLERİ ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU OLACAK
Çiftin şahitleri ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu oldu.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDEN OZAN TUFAN'A ÖZEL HEDİYE
Bu arada Ünlü futbolcu Ozan Tufan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Tufan, alyansları ile ilgili bilgi verdi. Futbolcu, Fenerbahçe Kulübü'nün armağanı olan altın alyanslar için teşekkürlerini iletti. Tufan, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımızdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Düğünden bir kare daha paylaşıldı.