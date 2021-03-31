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Giriş Tarihi: 31.3.2021 18:35 Son Güncelleme: 31.3.2021 22:20

Ünlü futbolcu ve nişanlısı bugün evlendi! Düğünden ilk kare geldi!

Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evlendi! Düğünden ilk kare geldi!

ve 'ın deneyimli futbolcusu , nişanlısı ile bu akşam hayatlarını birleştirdi. Ozan Tufan ile nişanlısı Rojin Haspolat'ın düğünü bugün 'ında gerçekleşti. Birçok ünlü ismin bu düğüne katıldı. Bu arada düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı. İşte merakla beklenen o düğün...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile hayatını birleştirdi.

İLK KARELER PAYLAŞILDI

Akşam Çırağa Sarayı'nda düzenlenen muhteşem düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK

Ozan Tufan ile nişanlısı Rojin Haspolat'ın hayatlarını birleştirdikleri düğün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

İŞ, SPOR VE SİYASET DÜNYASINDAN KATILIM OLACAK, DAVETLİLER TESTTEN GEÇECEK

Pandemi kuralları gereği sade bir düğün olacağı ifade edilirken, törene Tufan'ın yakın arkadaşları ve Fenerbahçe camiasından bazı isimlerin yanı sıra spor, siyaset ve magazin dünyasından da katıldı. Ayrıca davetlilere koronavirüs testi uygulandı.

NİKAH ŞAHİTLERİ ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU OLACAK

Çiftin şahitleri ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu oldu.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDEN OZAN TUFAN'A ÖZEL HEDİYE

Bu arada Ünlü futbolcu Ozan Tufan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Tufan, alyansları ile ilgili bilgi verdi. Futbolcu, Fenerbahçe Kulübü'nün armağanı olan altın alyanslar için teşekkürlerini iletti. Tufan, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımızdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Düğünden bir kare daha paylaşıldı.

Ünlü futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat'a çok güzel bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evlendi! Düğünden ilk kare geldi!
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