Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evlendi! Düğünden ilk kare geldi!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDEN OZAN TUFAN'A ÖZEL HEDİYE

Bu arada Ünlü futbolcu Ozan Tufan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Tufan, alyansları ile ilgili bilgi verdi. Futbolcu, Fenerbahçe Kulübü'nün armağanı olan altın alyanslar için teşekkürlerini iletti. Tufan, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımızdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler." ifadelerini kullandı.