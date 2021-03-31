Haberler Günaydın Haberleri Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evleniyor! Düğünden ilk kare geldi!
Giriş Tarihi: 31.3.2021 18:35 Son Güncelleme: 31.3.2021 18:50

Ünlü futbolcu ve nişanlısı bugün evleniyor! Düğünden ilk kare geldi!

Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evleniyor! Düğünden ilk kare geldi!

ve 'ın deneyimli futbolcusu , nişanlısı ile bu akşam hayatlarını birleştirecek. Ozan Tufan ile nişanlısı Rojin Haspolat'ın düğünü bugün 'ında gerçekleşecek. Birçok ünlü ismin bu düğüne katılması planlanıyor. Bu arada düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı. İşte merakla beklenen o fotoğraflar...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile hayatını birleştirecek.

İLK KARELER PAYLAŞILDI

Akşam Çırağa Sarayı'ndan düzenlenecek muhteşem düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK

Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat'ın hayatlarını birleştirecekleri düğün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Pandemi kuralları gereği sade bir düğün olacağı ifade edilirken, törene Tufan'ın yakın arkadaşları ve Fenerbahçe camiasından bazı isimlerin yanı sıra spor, siyaset ve magazin dünyasından da katılım olması bekleniyor.

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Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evleniyor! Düğünden ilk kare geldi!
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