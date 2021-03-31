Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evleniyor! Düğünden ilk kare geldi!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile hayatını birleştirecek.
İLK KARELER PAYLAŞILDI
Akşam Çırağa Sarayı'ndan düzenlenecek muhteşem düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı.
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK
Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat'ın hayatlarını birleştirecekleri düğün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.
Pandemi kuralları gereği sade bir düğün olacağı ifade edilirken, törene Tufan'ın yakın arkadaşları ve Fenerbahçe camiasından bazı isimlerin yanı sıra spor, siyaset ve magazin dünyasından da katılım olması bekleniyor.