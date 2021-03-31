Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Mart 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Mart 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 31 Mart 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN KARİYER REHBERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Uranüs kontağı birçok ülkenin kamusal alanlardaki gizli bilgilerinin deşifre olacağını işaret ediyor. Bunların başında 13 Mart 1954 tarihinde Mars- Yay döngüsünde kurulan Rusya Hükümeti'nin gizli istihbarat birimi dünya medyasından dilinden düşmeyebilir.
Koç: Alım satım konularında daha aktif olmak isteyeceksin. Bahar aylarının geldiğini hissettiğin bugünlerde daha fazla dışarı çıkma planları yapacaksın.
Boğa: Evde göreceğin bazı eşyalar ile geçmişe geri döneceksin ve anılar gözünde canlanacak. Sosyal medyada daha fazla paylaşım yapmaya başladığını fark edeceksin.
İkizler: Hayatında yolunda gitmeyen noktaları değiştirmek için yoğun mesai harcayacaksın. Sorumlulukların artacağı bugünde, insanlarla olan paylaşımın artış gösterebilir.
Yengeç: Çevreni yönlendirmek istediğin bir gün seni bekliyor. Her an her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsun. Bugün karar vermekte zorlandığını hissedeceksin.
Aslan: Halının altına süpürdüklerinle yüzleşme zamanı geldi. Karşına çıkan engellerle yüzleşmen, önündeki engellerin ortadan kalkmasına yardım edecek.
Başak: İş yerindeki arkadaşlarınla iş çıkışında gerçekleştirmek istediğin planların olabilir. Bu aralar maddi konularda çok savurgan davrandığını fark edeceksin.
Terazi: Eğitimi hayatına devam eden bir Terazi burcuysan, akademik kariyer için çalışmalarına tam gaz devam edeceksin. Malum yaz ayları yaklaşıyor, beslenmene dikkat etmelisin.
Akrep: Kolay ve pratik çözümler hayatının birçok noktasında sana yardım ediyor. İş yerinde alacağın haberler, maddi konularda elini daha fazla kuvvetlendirecek.
Yay: Ay içerisinde yaptıklarını gözden geçirmek istediğin bir gün olacak. Yeni bir ilişkiye başlamış Yay burcuysan, sevgilinin bilmediğin bir yönünü keşfedeceksin.
Oğlak: Sabah saatlerinde gelecek haberler, üzerinde olumlu etki bırakacak. Duygusal hayatında yaşanacak gelişmeler, uzun süredir beklediğin gelişmelerin habercisi olabilir.
Kova: Ayın sonunda gelecek haberler, bugünleri güzel hatırlamanı sağlayacak. Yatırımların varsa, yatırımlarının yerini değiştirmek isteyebilirsin.
Balık: Beklentilerinin karşılık bulması için bir süre daha beklemen gerekebilir. Aceleci değil, sabırlı olmalısın. Evli bir Balık burcuysan, eşinle birlikte alışverişe çıkacaksın.
BURÇLARIN KARİYER REHBERİ
Değişen dünyada, değişen sistemlerin içinde burçlarında yönelimleri ve ilgi alanlar değişti. Peki Kova Çağı'nda hangi burç hangi mesleğe daha yakın gelin hep birlikte bakalım.
Koç
Hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Ön planda olmayı, tercih eden Koç burçları, takdir edilmek isterler. Boğa, burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Boğa
Üretkenlik ve pratiklik Boğa burçlarında öne çıkıyor. İnatçı oluşları giriştikleri her işte sonuç isterler. Boğa burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
İkizler
İkizler burçları değişkenlik göstermesiyle bilinir. Gözlem yetenekleri oldukça üst düzeydedir. Değişken özellikler gösterebilirler. İkizler burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Yengeç
Akıcı üslupları ve iç dünyalarının zengin olması Yengeç burçları ön plana çıkıyor. Yengeç burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Aslan
İnsanları yönlendirme ve yardımcı olma konusunda son derece başarılıdırlar. Sorumluluk almaktan çekinmezler. Aslan burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Başak
Son derece titiz çalışırlar. Olaylara eleştirel yaklaşan Başak burçları, her zaman daha iyi yerlere gelmeyi hedefler. Başak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Terazi
Adalet duygusu son derece gelişmiştir. Sosyal yönü kuvvetli olan Terazi burçları, kişiler arasında denge kurmaya çalışırlar. Terazi burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Akrep
Hata yapmayı sevmezler. Durumları önceden sezme yeteneği ile önceden önlem almak isterler. Akrep burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Yay
İkna konusunda oldukça başarılıdır. Kendisi gibi başkalarını da motive ederler. Yay burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Oğlak
Çoğu zaman kurallarla uyar. Disiplinlidir. Cesur kişiliğe sahiptir. Oğlak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Kova
Yenilikçi ve kreatif olmalarıyla dikkat çekerler. Araştırma yapma eğilimleri de oldukça yüksektir. Kova burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;
Balık
En önemli özellikleri değişkenlik olan su burçları için duygusallık ön plandadır. Hayal güçleri oldukça güçlüdür. Balık burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise;