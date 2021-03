Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Mart 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Yengeç: Çevreni yönlendirmek istediğin bir gün seni bekliyor. Her an her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsun. Bugün karar vermekte zorlandığını hissedeceksin.

Aslan: Halının altına süpürdüklerinle yüzleşme zamanı geldi. Karşına çıkan engellerle yüzleşmen, önündeki engellerin ortadan kalkmasına yardım edecek.

Başak: İş yerindeki arkadaşlarınla iş çıkışında gerçekleştirmek istediğin planların olabilir. Bu aralar maddi konularda çok savurgan davrandığını fark edeceksin.