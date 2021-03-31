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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Zeliş’in annesi ortaya çıktı haini öğrendi

Zeliş’in annesi ortaya çıktı Maraşlı haini öğrendi
'Maraşlı'nın önceki akşam ekrana gelen bölümünde istihbarat tarafından kaçırılan ve altı gün hücrede kalan 'Maraşlı'nın, Hilal'le yaptığı konuşmada Hilal'in Zeliş'in annesi olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şaşırtan gelişmenin ardından 'Maraşlı', 'Mahur'dan 'Zeliş' için uzak durmak zorunda kaldı. Savaş'ın tehdidiyle uyuşturucu sevkiyatında çalışmak zorunda kalan 'İlhan' ise Maraşlı'yla işbirliği yaptı.

İPUCU YAKALADI
'Maraşlı', 'Savaş'ın birlikte çalıştığı 'Behram'la arasını bozmaya karar verdi. Bu arada eline 'Necati' ile ilgili büyük bir ipucu geçti. İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği 'Maraşlı', 'Necati'nin matarasına ulaştı. 'Maraşlı, hainin 'Necati' olduğunu anladı.
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Zeliş’in annesi ortaya çıktı Maraşlı haini öğrendi
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