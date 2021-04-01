Bir Zamanlar Çukurova setinde Bülent Polat’a 1 Nisan şakası!

Yeni bölüm çekimleri için sete gelen ve hayranlarının kendisini otoparkta beklediğini gören Bülent Polat; aracından inip fotoğraf çektirmek için hazırlandı.
Ancak kalabalıkta bekleyenler, Bülent Polat'a dönüp bakmadı bile! Polat, bir kenarda kalırken; kalabalık, dizinin yeni karakterlerinden üstelik yüzü maskeli Raşit karakterine yöneldi!
Şahin Vural hayranları tarafından çembere alınıp objektiflere poz verirken bir köşede tek başına kalan Bülent Polat, bir süre neler olduğunu anlamaya çalışırken "Şahin'in önlenemez yükselişi" demekle yetindi.