Doğumuna sayılı günler kalan Gaye Turgut Evin bebeğinin ismini açıkladı! Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'den karnı burnunda pozlar...

Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin, 2013 yılında beraber rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamış ve kısa bir süre içinde de nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
BEBEĞİN ADI BELLİ OLDU
Gaye Turgut Evin, önceki gün eşi ile birlikte objektif karşısına geçti. Bu çekimden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına; "Bugün 'biz' olalı tam 9 yıl geçmiş. Varlığına bin şükür oyun arkadaşım ,ruhum, aşktan adam.. Allah nasip ederse yola üç kişi devam edeceğiz... Seni bekliyoruz güzel kızımız Eftelya. Sağlıkla güzelliklerle gel minik deniz kızı" notunu düştü.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu çift, mutluluklarını gazetecilerle paylaşmıştı. Gaye Evin, altı aylık hamile olduğunu ve kız bebek beklediğini söylemişti.
Güzel oyuncu daha önce katıldığı bir programda "İlk adımı kim atmıştı?" sorusuna, "Çok fena yürüdüm ve yazdım. İlk adımı ben attım. Deniz'i görene kadar, evlilik düşünmüyordum" yanıtını vermişti.
PLAJDA AŞK TAZELEDİLER
Geçtiğimiz yaz Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan ünlü çift, plajda romantik halleriyle dikkat çekmişti. Aşk tazeleyen ikili, tüm bakışları üzerinde toplamıştı.