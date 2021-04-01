Doğumuna sayılı günler kalan Gaye Turgut Evin bebeğinin ismini açıkladı! Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'den karnı burnunda pozlar...

Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin, 2013 yılında beraber rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamış ve kısa bir süre içinde de nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.