Haberler Günaydın Haberleri Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor! Uğur Akkuş ve eski eşi yeniden mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:30 Son Güncelleme: 1.4.2021 12:34

'nın eşi ile arasındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor! Uğur Akkuş ve eski eşi yeniden oldu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor! Uğur Akkuş ve eski eşi yeniden mahkemelik oldu!

'nın eşi ile eski eşi arasında sular durulmuyor. Olaylı bir boşanma yaşayan Uğur Akkuş ile yeniden oldu. Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ı kendine şantaj yaparak para talebinde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şu sıralarda Maldivler'de eşi Ebru Şallı ile birlikte tatil yapan iş insanı, bu kez de 2018 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi Gonca Sağlam'a açtı. İşte tüm detaylar...

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile eski eşi Gonca Sağlam arasında sular durulmuyor. Olaylı bir boşanma yaşayan Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam yeniden mahkemelik oldu.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Gonca Sağlam'ı kendine şantaj yaparak para talebinde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Gonca Sağlam'ın suçsuz bulunduğuna kanaat getirerek beraatına karar vermişti.

BU KEZ DE VELAYET DAVASI AÇTI

tv100'ün haberine göre; bu kez de Eşi Ebru Şallı ile şu günlerde Maldivler'de tatil yapan Uğur Akkuş, 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a velayet davası açtı. Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Uğur Akkuş boşandıklarından beri çocuklarının annelerinde olan velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti. Hukuk savaşları bitmek bilmeyen Akkuş ile Sağlam arasında mal paylaşımı ve darp başta olmak üzere açılan onlarca dava bulunuyor.

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor! Uğur Akkuş ve eski eşi yeniden mahkemelik oldu!
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