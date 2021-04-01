Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor! Uğur Akkuş ve eski eşi yeniden mahkemelik oldu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile eski eşi Gonca Sağlam arasında sular durulmuyor. Olaylı bir boşanma yaşayan Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam yeniden mahkemelik oldu.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Gonca Sağlam'ı kendine şantaj yaparak para talebinde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Gonca Sağlam'ın suçsuz bulunduğuna kanaat getirerek beraatına karar vermişti.
BU KEZ DE VELAYET DAVASI AÇTI
tv100'ün haberine göre; bu kez de Eşi Ebru Şallı ile şu günlerde Maldivler'de tatil yapan Uğur Akkuş, 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a velayet davası açtı. Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.