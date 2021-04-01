Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor! Uğur Akkuş ve eski eşi yeniden mahkemelik oldu!

BU KEZ DE VELAYET DAVASI AÇTI

tv100'ün haberine göre; bu kez de Eşi Ebru Şallı ile şu günlerde Maldivler'de tatil yapan Uğur Akkuş, 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a velayet davası açtı. Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.