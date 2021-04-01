İpek Hattat’tan alıkoyduğu kuryeye teklif: Telefon alayım beni affet

25 Şubat'ta arızalı cihazı almak için Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş, evde alıkoyulmuş ve darp edilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede;şüpheli İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 32 yıla kadar hapsi istendi.İpek Hattat, yargılama devam ederken bir dilekçe sunarak genç adamın telefonuyla ilgili uğramış olduğu zararı gidermek istediğini belirtip kuryeye ait banka bilgilerini talep etti. Hattat'ın avukatı "Banka bilgilerinin tarafımıza verilmesi ya da uygun görülecek başka bir yöntemin bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.