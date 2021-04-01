Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaştı! Hastalığı yüzünden günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!

Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.
'Ameliyat olmazsam yaza çıkmam' açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Seren Serengil sevenlerini korkutmuştu.
Beyaz TV'de ekrana getirilen Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil, canlı yayında haber yorumladığı esnada fenalaştı.
Bircan Bali, reklam arasına gidilmesini sağlarken Serengil, yayından çıktı.
Reklamların bitmesinin Arto, Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Arto, şu ifadeleri kullandı:
"Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım."