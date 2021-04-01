Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Samson’u Tayanç Ayaydın nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir?

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yeni dizide Samson adlı karaktere can verecek olan oyuncu Tayanç Ayaydın ile ilgili bilgiler de merak ediliyor. 7 Ağustos 1979 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Ayaydın'la ilgili detaylar Tayanç Ayaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncusu Tayanç Ayaydın biyografisi ve hayatından tüm detaylar şöyle;