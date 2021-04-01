Haberler Günaydın Haberleri Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Samson’u Tayanç Ayaydın nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 19:34 Son Güncelleme: 1.4.2021 19:34

kimdir? ’ın ’u , , dizileri ve filmleri nelerdir?

Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Samson’u Tayanç Ayaydın nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir?

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan “” dizisinde adlı karakteri canlandıracak olan ile ilgili detaylar merak konusu oldu. dizisinde Uzman Jandarma Osman Kanat rolüyle de tanınan Ayaydın’a ilişkin biyografik detaylar , nereli, , dizileri ve filmleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Merak edilen Tayanç Ayaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yeni dizide Samson adlı karaktere can verecek olan oyuncu Tayanç Ayaydın ile ilgili bilgiler de merak ediliyor. 7 Ağustos 1979 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Ayaydın'la ilgili detaylar Tayanç Ayaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncusu Tayanç Ayaydın biyografisi ve hayatından tüm detaylar şöyle;



Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır.



2009 yılıda Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almakta ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmaktadır.

TAYANÇ AYAYDIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Bir Zamanlar Kıbrıs
  • Yeni Hayat
  • Tek Yürek
  • Kırgın Çiçekler
  • Emanet 2016
  • Hayat Şarkısı

  • Son Bir Dans
  • Zeytin Tepesi
  • Aşk Kırmızı
  • Sakarya Fırat
  • Büşra
  • Ey Aşk Nerdesin?
  • 11e10kala
  • Aşk Yakar

  • Pazar - Bir Ticaret Masalı
  • Sıla
  • Kalbin Zamanı
  • Ziyaret
  • Aliye
  • Gece Yürüyüşü



TAYANÇ AYAYDIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

  • 2008 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Pazar - Bir Ticaret Masalı)
  • 2008 Locarno Film Festival En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Pazar - Bir Ticaret Masalı
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?

ARKADAŞINA GÖNDER
Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Samson’u Tayanç Ayaydın nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA