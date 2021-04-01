Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Samson’u Tayanç Ayaydın nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir?

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yeni dizide Samson adlı karaktere can verecek olan oyuncu Tayanç Ayaydın ile ilgili bilgiler de merak ediliyor. 7 Ağustos 1979 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Ayaydın'la ilgili detaylar Tayanç Ayaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, dizileri ve filmleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılıyor.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncusu Tayanç Ayaydın biyografisi ve hayatından tüm detaylar şöyle;
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır.
2009 yılıda Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almakta ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmaktadır.