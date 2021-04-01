Uzman Astrolog Zeynep Turan ile Nisan ayı günlük burç yorumları! 1 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Nisan 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 1 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "NİSAN AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı "Aşı her yerde!" dedirtecek. Etap etap açılacak hava limanlarına aşı merkezlerinin kurulduğuna tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede havalimanlarının yönetimi el değiştirebilir. 19 Haziran 1964 doğumlu İkizler burcu Boris Johnson'ın açıklamaları kendi insanlarını sokağa dökecek.

Koç: Doğru bir planlama ile hedeflerine hızlıca ilerleyeceğinin farkındasın. Çalışan bir Koç burcuysan kariyerin ile alakalı önemli bir haber alabilirsin.

Boğa: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Tesadüflere inanmıyorsun. Geçmiş yaşantından biri ile karşılaşabilirsin.

İkizler: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Sana ilham veren yakın çevren ile daha çok vakit geçirmeye başlayabilirsin. Yorucu kelimesini hayatından çıkarıyorsun.