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Giriş Tarihi: 1.4.2021 08:23

Uzman Astrolog ile Nisan ayı günlük ! 1 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile Nisan ayı günlük burç yorumları! 1 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzda neler var?

konusunda herkesin tek bildiği isim olan ile 1 Nisan 2021 Perşembe günü için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Şubat ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji 1 Nisan 2021 Perşembe günü için

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Nisan 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 1 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "NİSAN AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı "Aşı her yerde!" dedirtecek. Etap etap açılacak hava limanlarına aşı merkezlerinin kurulduğuna tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede havalimanlarının yönetimi el değiştirebilir. 19 Haziran 1964 doğumlu İkizler burcu Boris Johnson'ın açıklamaları kendi insanlarını sokağa dökecek.

Koç: Doğru bir planlama ile hedeflerine hızlıca ilerleyeceğinin farkındasın. Çalışan bir Koç burcuysan kariyerin ile alakalı önemli bir haber alabilirsin.

Boğa: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Tesadüflere inanmıyorsun. Geçmiş yaşantından biri ile karşılaşabilirsin.

İkizler: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Sana ilham veren yakın çevren ile daha çok vakit geçirmeye başlayabilirsin. Yorucu kelimesini hayatından çıkarıyorsun.

Yengeç: Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Artık sporu rutin olarak hayatının bir parçası yapmak istiyorsun. Aldığın fazla kiloları vermek için diyete başlayabilirsin.

Aslan: Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Ailene karşı olan sorumluluklarını ihmal ettiğini fark edebilirsin. Onların gönlünü hoş tutmak için elinden geleni yapmak istiyorsun.

Başak: Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Yaşadığın standartları gözden geçirebilirsin. Hatalarını eksiklerini biran önce tamamlamak istiyorsun.

Terazi: Bugün Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Çalışan bir Terazi burcuysan iş yerinde gerçekleştirilen toplantılarda daha fazla söz sahibi olabilirsin.

Akrep: Ay ateş hareket ediyor. Kendine özen gösteriyorsun. Maddi harcamaların bu yönde artabilir. Başkaları için sürekli yaptığın fedakârlıkları artık kendin için yapmaya başlıyorsun.

Yay: Ay burcunda hareket ederken, Nisan ayına başlıyorsun. Şehrin gürültüsünde uzaklaşma düşüncesini değerlendirebilirsin.

Oğlak: Ay, ateş burcunda hareket edecek. Ani karar değişikliklerin çevrendeki insanları olumsuz etkileyebilir. İkna ve iletişim kabiliyetinin yüksek olması bu açığı kapatıyor.

Kova: Ay, bugün Yay burcunda hareket ediyor. Çevrene karşı daha samimi ve içten davranmanın faydasını görebilirsin. İlişkisi olan bir Kova burcuysan karşı tarafın bir duygu karmaşası içinde olduğunu fark ediyorsun.

Balık: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Ekonomik olarak kendini güvence altına almak isteyebilirsin. Gereksiz harcamalarına son veriyorsun.

NİSAN AYINDA NELER OLUYOR?

Dünyada gelişebilecek küresel krizleri 2020 Şifreleri Çözüyor kitabımda kaleme alırken, sokağa çıkma yasaklarından, yağmalamalardan, savunmasız ilerleyecek ekonomik gelişmelerden bahsetmiştim. Bütün dünyanın pandemi ile olan sınavını deneyimledik, şahit olduk. Her şey bir yana dünyadaki birçok alanın sıkışmasıyla beraber Kova döngüsündeki yük arttıkça artacak. Nisan ayının gökyüzü gündemi keskin çıkışların habercisi.

Ünlülerin Sınavı Başlayacak

Özellikle siyasete yakın olan sanatçıların tutumları 2021 yılının Nisan ayının magazin gündemini dolduracak. Gökyüzü bu ünlü isimleri Z kuşağının dilinden düşürmeyebilir. Öyle diziler vardı ki dünyaya olacakları önceden gösteren, mesaj içerikli kutucuklar gibi olacakları bilen…15 Şubat 1954 doğumlu, The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening her ne kadar gündemde olmasa da bu ayın başka bir köşesinde kurguları üzerinden konuşulanlar arasında olabilir.

Gençlik Nereye Doğru Gidiyor?

  • Genç kuşağın bu dönemde içinde kimlerin peşine takıldığına ve eğitimin kabuk değiştirdiğine tanıklık edeceğiz.
  • Sıkışan yaşamların içinde daralan eğitim sistemi birçok ülkede ve ABD'de uzaktan eğitimin kalıcı hale gelmesini tartışıyor olacak. Bu hamle ABD ya da Kanada gibi eğitim sektöründen beslenen yapıları baltalar mı, göreceğiz.
  • 12 Nisan'dan sonra ateşe teslim olan gökyüzü, eğitim alanına çözüm bulmakta zorlanan öğretmenleri, ebeveynleri, gençleri, çocukları, kamu alanlarını, sorumluları farklı bir açıdan gündeme getirebilir.
  • Dünya nüfusunun çeyreğini oluşturan gençlik, 2021'in hedefi haline gelecek.
  • Kolektif bilincin aktif olduğu döngüden geçerken genç nüfusu yeni akımlara alıştıran, sınırları aşan yapılar ortaya çıkacak.
  • Tabularımız çok açık konuşulmaya başlanacak.

2021 yılında ateş ve hava elementine teslim olan gezegenlerin enerjisi gençlerin çekilmek istenen yönlerin konuşulacağına vurgu yapıyor. Jüpiter Kova seyrinin verdiği cesaretle özellikle gençleri temel alan gelişmeleri Nisan ayında daha fazla konuşacağız. Gündemi gençler oluşturacak.

Nisan Ayında Mercek Altına Alınacaklar?

  • İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u bu ay bilmeyenler de duyacak ve konuşacak.
  • ABD Savunma Bakanlığı'nın kalesi Pentagon'u konuşacağız.
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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile Nisan ayı günlük burç yorumları! 1 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzda neler var?
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