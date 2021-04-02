2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde fark yok sevgi var

TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) ve Brand İletişim'in beraber yürüttüğü 'Fark Yok Sevgi Var' fotoğraf sergisi, Zorlu PSM ev sahipliğinde iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor.'Fark Yok, Sevgi Var!' projesinin yönetmeni Ahmet Yılmaz, TODEV ile birlikte yürüttükleri projenin detaylarını şöyle anlattı: "Otizmli çocukların gözünden fotoğraf sergisi yapacağız. Bu süreçte çocuklar 2-3 ay fotoğraf çekebilmek için eğitim aldılar. 4-12 yaş arasında 30 çocuğumuz ve iş, sanat, spor dünyasının örnek isimlerinden de projemize destek olan 30 isim var. Çocuklarımız bu kişilerin fotoğraflarını çektiler. Fotoğraflar bugün saat 14.00'te Zorlu PSM'de sergilenecek. 5 Nisan'dan sonra İGA İstanbul Havalimanı İç Hat ve Dış Hatlar'da sergilenecek. Amacımız, içlerinde gizli başarıları saklayan, eğitimle her gün yeni yollar kat edebilen bu özel çocuklarımıza fayda sağlamak. Çocuklarımızın hepsi değişik özelliklere sahipler. 'Otizm haftası kutlu olsun' diye sadece bir paylaşım yapmak yerine, otizmli çocukları insanlar ile bir araya getirmek istedik. İstediğimiz etkiyi de aldık. İş dünyasından isimler bazen hüzünlendi, bazen mutlu oldular. Amacımız da buydu.Çocuklara komut verdiğimiz zaman yapabiliyorlar. Biz de zaten bunu göstermek istiyorduk. Türkiye'nin en iyi firmaları da bize bu projede destek oldu." TODEV Genel Sekreteri Tolga Gökçe ise şunları söyledi: "TODEV, 25 sene önce kurulmuş, tamamı ailelerden oluşan, Türkiye'deki ilk özel eğitim okulunu ve Türkiye'deki ilk otizm bakım evini açan vakıftır. Benim de 15 yaşındaki kızım Ceren otizmli. Ceren de fotoğraf sergisi için fotoğraf çekti. Eşim ile ben; vakıf ve dernekte çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. Beş bakanlığı ilgilendiren 'Otizm Eylem Planı'nı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Otizmli bireylerin bütün kazanımları için yasal düzenlemeler çıkması için mücadele ediyoruz."9 yaşındaki Esmanur Kızılkaya'nın fotoğrafını çektiği SABAH Sağlık Editörü Didem Seymen ise, "Hayatımın en mutlu günü. Çok güzel bir deneyim yaşadım. İyi ki böyle bir projenin parçasıyım" dedi.