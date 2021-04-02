Akıncı'nın oyuncu kadrosuna bomba transfer! Akıncı’da Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!