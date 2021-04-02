Akıncı'nın oyuncu kadrosuna bomba transfer! Akıncı’da Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek. Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yeni karakterlerin heyecan dolu yeni hikayeleriyle zenginleşen senaryosuyla Akıncı cuma akşamları saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor.
AKINCI'NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Diğer yandan Akıncı'nın 14. bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte Akıncı'nın yeni bölümünün detayları...
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.
Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!
Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır.
Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video