Haberler Günaydın Haberleri Akıncı'ya kardeş acısı damga vuracak! Fatih ve Nergis'in yaşadığı acıların arkasındaki örgüt: 'Acı Getirenler'
Giriş Tarihi: 2.4.2021 19:44

Akıncı'ya kardeş acısı damga vuracak! ve 'in yaşadığı acıların arkasındaki örgüt: 'Acı Getirenler'

Akıncı'ya kardeş acısı damga vuracak! Fatih ve Nergis'in yaşadığı acıların arkasındaki örgüt: 'Acı Getirenler'

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinin arasında yer alan Akıncı, bugün 14. bölümüyle izleyicilerin karşısında çıkıyor. 14'üncü bölüme Akıncı'nın kardeş acısı damga vuracak. Akıncı, Kor-Han'a karşı hayatının en büyük sınavından galip çıkacak. Kardeşinin ölümüyle , büyük bir acı yaşayacak ve yeni bir karar alacak. ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır: Acı Getirenler!

ATV'nin iddialı dizisi Akıncı, 14. bölümüyle yine izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Bu bölümde Akıncı ve ailesinin büyü acısı ele alınacak.

Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video

ÖRGÜT AÇIĞA ÇIKIYOR!

Ayrıca Fatih ve Nergis'in büyük acısının arkasındaki örgüt de ortaya çıkacak.

FATİH'İN BÜYÜK ACISI

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

NERGİS DE FATİHLE AYNI DURUMDA

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır.

BÜYÜK ACILARIN ARKASINDAKİ ÖRGÜT: ACI GETİRENLER!

Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

FATİH'İN KARARI DAMGA VURACAK

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI'YA BOMBA TRANSFER

Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.

Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akıncı'ya kardeş acısı damga vuracak! Fatih ve Nergis'in yaşadığı acıların arkasındaki örgüt: 'Acı Getirenler'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA