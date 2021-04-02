Akıncı'ya kardeş acısı damga vuracak! Fatih ve Nergis'in yaşadığı acıların arkasındaki örgüt: 'Acı Getirenler'

FATİH'İN KARARI DAMGA VURACAK

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI'YA BOMBA TRANSFER

Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.

Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.