Akıncı'ya kardeş acısı damga vuracak! Fatih ve Nergis'in yaşadığı acıların arkasındaki örgüt: 'Acı Getirenler'

ATV'nin iddialı dizisi Akıncı, 14. bölümüyle yine izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Bu bölümde Akıncı ve ailesinin büyü acısı ele alınacak.
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video
ÖRGÜT AÇIĞA ÇIKIYOR!
Ayrıca Fatih ve Nergis'in büyük acısının arkasındaki örgüt de ortaya çıkacak.
FATİH'İN BÜYÜK ACISI
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.
NERGİS DE FATİHLE AYNI DURUMDA
Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır.
BÜYÜK ACILARIN ARKASINDAKİ ÖRGÜT: ACI GETİRENLER!
Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!
FATİH'İN KARARI DAMGA VURACAK
Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.
AKINCI'YA BOMBA TRANSFER
Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.
Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.