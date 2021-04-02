Berfu Yenenler isyan etti: Bebeğe kebap ismi verilir mi?

'ANNEME SİTEM ETTİM'

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini söyledi. Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne? Beytiye! Kebap adı yani… İnsan, birine nasıl Beytiye ismini koyar! Bebeğim ben, bebek yahu! Anneme 'Herkes çocuğuna cool isimler veriyor, siz bana bunu nasıl yaptınız?' diye sitem ettim."



'ADAM BENİ KOVALADI'

Yenenler, yıllar önce başından geçen başka bir ilginç olayı da şöyle anlattı: "Eskiden rap'çi kankalarım vardı. Onlarla graffiti yapıyorduk. Nerede bir duvar görsek hemen çizim yapardık. İzmit'te yine öyle bir gün Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin duvarına graffiti yapmaya başladık. Güvenlik beni yakaladı ama elinden kurtuldum. Adam eve kadar kovaladı ama yakalayamadı."

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