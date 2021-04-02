Ceren Hindistan ile kızının babası Ümit Aslan arasında şimdi de "Kedicik" kavgası! 'Kedicik' sözüne zorlama hapis istedi...

TALEP ERTELENDİ

Mahkemeye verilen dilekçede, "Ümit Aslan hakkında, 'Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da, sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey var. Yolu açık olsun aslan parçasının', 'Yavrum sen bu kadar mı korktun benden aslan parçası? Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik' şeklinde açıklama yaparak tehdit ve hakaretlerini sürdürmüştür. 1 aylık tedbir kararını ihlal eden Ceren Hindistan'ın tazyik hapsine (zorlama hapsi) çarptırılmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Mahkeme tedbir kararının henüz Hindistan'a tebliğ edilmediğini belirterek talebi reddetti.