Ceren Hindistan ile kızının babası Ümit Aslan arasında şimdi de "Kedicik" kavgası! 'Kedicik' sözüne zorlama hapis istedi...

Ünlü oyuncu Ceren Hindistan ile kızı Arya'nın babası Ümit Aslan arasında sular durulmuyor. 32 yaşındaki Hindistan, eski sevgilisine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Ceren Hindistan'ın kendisini hamileyken kemerle dövdüğünü iddia ettiği Ümit Aslan hakkında söylenenler karşısında açıklamada bulunmuş ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı ve konuşma yasağı aldırmıştı.
Ceren Hindistan ise bu karara rağmen "Daha bir şey açıklamadım aslan parçası, açıklarsam sokağa çıkamazsın. Aslan değil, kedicik" sözleriyle Ümit Aslan'a gözdağı vermişti.
Ceren Hindistan'ın "Kedicik" sözü başına iş açtı. Ceren Hindistan ile kızının babası Ümit Aslan arasında şimdi de "Kedicik" kavgası çıktı...
İş adamı Ümit Aslan, bir süre birlikte yaşadığı oyuncu ve manken Ceren Hindistan'ın sosyal medyadan kendisini hedef göstererek reklam malzemesi yaptığını, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hürriyet'in haberine göre; Ümit Aslan, Hindistan'ın tedbir kararını ihlal ettiğini belirterek bu sefer zorlama hapsine çarptırılması için mahkemeye başvurdu.
TALEP ERTELENDİ
Mahkemeye verilen dilekçede, "Ümit Aslan hakkında, 'Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da, sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey var. Yolu açık olsun aslan parçasının', 'Yavrum sen bu kadar mı korktun benden aslan parçası? Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik' şeklinde açıklama yaparak tehdit ve hakaretlerini sürdürmüştür. 1 aylık tedbir kararını ihlal eden Ceren Hindistan'ın tazyik hapsine (zorlama hapsi) çarptırılmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Mahkeme tedbir kararının henüz Hindistan'a tebliğ edilmediğini belirterek talebi reddetti.