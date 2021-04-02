Hercai'de Miran için yeniden intikam vakti mi?

MİRAN İÇİN YENİDEN İNTİKAM VAKTİ Mİ?

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.