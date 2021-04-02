Hercai'de Miran için yeniden intikam vakti mi?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından olan Hercai, 66. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu) ve Zuhal Yalçın (Asiye) gibi isimleri barındıran Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı da araştırılıyor. İşte Hercai'nin 66. yeni bölümünün detayları...
MİRAN İÇİN YENİDEN İNTİKAM VAKTİ Mİ?
Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.
Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer.