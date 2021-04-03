Alican Aytekin’in başına gelmeyen kalmadı!

'HAYAL GÜCÜM KUVVETLİYDİ'

Her zaman güler yüzüyle evlere konuk olan ünlü oyuncuyla ilkokul yıllarına döndük. Samsun'un Atakum ilçesinde büyüyen Aytekin, hayatında unutamadığı, bir iz bırakan o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çok yaramaz değildim ama çok hareketliydim. Diğer çocuklardan biraz daha fazla hayal gücüm vardı. Galiba o yüzden de hep kendimi farklı hayallerde koşuştururken bulurdum.